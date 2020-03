Jeep geht Partnerschaft mit 15 Stimmen ein

Jeep kündigt eine Auto-Partnerschaft mit der Popgruppe „Now United“ an. Nach einer Reihe von gebrandeten Teasern in den Social Media-Kanälen von Now United startete die Kampagne mit dem neuen „Now United“-Song "Come Together". Die Partnerschaft richtet sich mit einer digitalen und sozialen Medienkampagne sowie gebrandeten Bühnen-Outfits für die Bandmitglieder, an Auto-Erstkäufer.

„Now United“ besteht aus 15 Sängerinnen und Sängern aus 15 verschiedenen Ländern der Welt. Sie erreichen mittlerweile 40 Millionen Fans weltweit. Geschaffen wurde „Now United“ von Simon Fuller, dem britischen Musikunternehmer und Urheber von American Idol. Zu Fullers Musikmanagement-Portfolio gehören die Spice Girls, Amy Winehouse, Annie Lennox, Kelly Clarkson, Carrie Underwood und andere. (ampnet/deg)