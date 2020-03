Carlos Tavares „World Car Person of the Year”

Die Jury des „World Car of the Year”-Awards – 68 Auto-Fachjournalisten aus 24 Ländern – wählte in geheimer Abstimmung Carlos Tavares zur „2020 World Car Peron of the Year". Der CEO des französischen PSA-Konzerns wird die Auszeichnung am 8. April 2020 während der New York International Auto Show (NYIAS) entgegennehmen.

Die Jury hat besonders überzeugt, dass es dem PSA-Chef gelang, die Marken des Konzerns – Citroen, DS, Opel und PSA – als respektierte Mitspieler im internationalen Markt zu platzieren. Außerdem zollt die Jury Tavares Respekt vor dem nächsten Schritt, einer möglichen Fusion von PSA mit der Fiat Chrysler Automobiles (FCA). (ampnet/Sm)