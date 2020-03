Daimler übergibt 200.000sten Western Star

Daimler Trucks knackt in den USA die Marke von 200.000 ausgelieferten Western-Star-Lkw. Die speziell nach den Aufbau-Anforderungen der Kunden gefertigten US-Trucks kommen in Nordamerika vor allem als Spezial- und Baustellenfahrzeuge im Segment der sogenannten Vocational Trucks zum Einsatz. Das Jubiläumsfahrzeug, ein Western Star 4700 SB mit Abwasser­entsorgungsaufbau, konnte im Werk in Portland (Oregon) an den Kunden Joe Johnson Equipment, einen führenden Lieferanten für Infrastruktur-Instandhaltungsgeräte in Nordamerika, übergeben werden.

Western Star, ursprünglich 1967 in Cleveland (Ohio) gegründet, ist mit Trucks für die Holz- und Erdölwirtschaft gestartet. Im Jahr 2000 übernahm Daimler Trucks North America die Marke. Während Western Star die ersten 100.000 Lkw über einen Zeitraum von 39 Jahren verkaufte, gingen seit 2006 weitere 100.000 Trucks in einer Zeitspanne von 14 Jahren an die Kunden. (ampnet/deg)