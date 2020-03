Harley-Davidson schützt den Kopf

Bei Harley-Davidson ist der Helm Sport-Glide-2-in-1 neu im Angebot. Ein entnehm- und waschbares Innenfutter gehört ebenso zu seiner Ausstattung wie Belüftungsöffnungen, eine Sonnenblende und ein Ratschenverschluss für den Kinnriemen. Er ist kompatibel mit dem Boom-Audio-Bluetooth-Helmheadset und kann sich durch das Entfernen der Komfort­gesichtsmaske in einen Jethelm verwandeln.

Der Helm ist in den Farben aktueller Harley-Davidson-Modelle erhältlich, nämlich in den Ausführungen Grey and Black sowie Gloss Scorched Orange and Matte Black. Der Helm kostet 328 Euro. (ampnet/deg)