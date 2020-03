Kia hat seit dem Vertriebsstart 1993 insgesamt eine Million Fahrzeuge in Deutschland verkauft. Jubiläumsmodell ist ein X-Ceed, der im Autohaus Lauff in Moers seinen neuen Besitzern übergeben worden ist. Rund die Hälfte aller bislang hierzulande verkauften Fahrzeuge setzte die Marke im Zeitraum von 2012 bis heute ab. 2019 erzielte sie mit fast 70.000 Neuzulassungen ihren fünften Absatzrekord in Folge. (ampnet/jri)