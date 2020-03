Den Skoda Kamiq gibt’s zum Jubiläum mit Preisvorteil

Skoda wird 125 Jahre alt und feiert dies mit der „Drive 125“-Edition. So ist jetzt der Kamiq Drive 125 bestellbar. Er bietet zu Preisen ab 22.390 Euro einen Preisvorteil von 1359 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell, in Verbindung mit dem optionalen Business-Paket sind es noch einmal 380 Euro mehr.

Das Jubiläumsmodell vereint viele beliebte Komfort- und Ausstattungsmerkmale von der Zwei-Zonen-Klimaanlage über beheizbare Vordersitze bis hin zu getönten hinteren Scheiben und Leichtmetallfelgen in 16 Zoll. Dazu kommen Dekorelemente in Silber und Schwarz (innen) sowie in Grau (außen). Das DAB+-Infotainmentsystem Bolero mit Acht-Zoll-Touchdisplay ist Standard, das 9,2-Zoll-Display und das digitale Cockpit Teil des Business-Pakets Amundsen inklusive Sprachsteuerung. Der Skoda Kamiq Drive 125 bietet zusätzlich zur zweijährigen Hersteller- die dreijährige Anschlussgarantie mit einer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometern und einen Zeitraum von maximal fünf Jahren.



Käufer des Sondermodells können zwischen drei Benzinern, einem Diesel und einem Erdgasmotor sowie Schalt- und Doppelkupplungsgetriebe wählen. (ampnet/jri)