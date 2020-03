Dank Abt stromert nun auch der Bulli

Nach dem e-Crafter und dem Abt e-Caddy bietet Volkswagen nun auch den Transporter 6.1 als Elektrofahrzeug an. Er wird ebenfalls in Kooperation mit Abt gebaut. Beim Abt e-Transporter 6.1 Modell handelt es sich um den Bulli mit langem Radstand und 6,7 Kubikmetern Ladevolumen. Als Kombi oder als Caravelle befördert das umgerüstete Fahrzeug bis zu neun Personen.

Der Abt e-T6.1 hat mit seiner Batteriekapazität von 37,3 kWh (brutto) bzw. 32,5 kWH netto eine Reichweite von bis zu 131 Kilometern, Der Elektromotor hat eine Spitzenleistung von 113 PS (83 kW) und ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern. Die maximale Nutzlast liegt bei 977 bis 1096 Kilogramm. Der Abt e-T6.1 wird mit Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h bzw. optional bis 120 km/h ausgeliefert. Die Batterie ist laut Hersteller mit Wechselstrom an einer 7,2 kW-Wallbox in rund 5,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen, an einer Schnell-Ladestation (CCS) mit 50 kW in rund 45 Minuten zu 80 Prozent. Die Netto-Listenpreise betragen 44.990 Euro für den Kastenwagen, 49.623 Euro für den Kombi und 56.475 Euro für den Caravelle Comfortline. Das Leasing startet ab 459 Euro. (ampnet/jri)