Harley-Davidson lässt die Billardkugel rollen

Harley-Davidson bietet für die Road Glide Special drei neue Speziallackierungen an. „Billiard Red and Stone Washed White“ sowie „Billiard Blue and Stone Washed White“ lauten die Bezeichnungen der beiden Zweifarbenlackierungen. Ihre Grundfarbe ist entweder ein sattes Rot oder ein tiefes Blau, das an die namensgebenden Billardkugeln erinnert. Beide sind mit breiten, weißen Streifen an den Schutzblechen, der Verkleidung, dem Tank und den Koffern versehen. Zudem verfügen sie über ein großformatiges, in den US-Farben Rot und Blau gehaltenes „Number One“-Logo am Tank.

Die Farboption „Eagle Eye“ wiederum ist ein brillantes Gelb mit einer hochwertigen Klarlackoberfläche. Besonders stechen die in Schwarz gehaltenen Graphics auf der rechten Seite hervor: Sie zeigen einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln und erstrecken sich vom Tank aus über die Flanke der Verkleidung. Die linke Tankseite ziert ein dezentes schwarzes „Bar & Shield“-Logo.



Alle drei Versionen verfügen außerdem über einen „Harley-Davidson“-Schriftzug auf den Koffern. Die Auflage ist jeweils begrenzt. (ampnet/jri)