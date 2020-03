Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

236.113 Textdateien wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Dazu kommen 144.763 Foto und Video-Downloads.

Bei den Texten sind dies die Top Ten der Woche:



1. VW T-Roc Cabriolet aus Osnabrück: Produktion mit großer Tradition

2. Kommentar: Genfer Salon– ein Nachruf?

3. Der Streetscooter wird eingestellt

4. Die Schweiz schickt Fracht unter die Erde

5. Fahrvorstellung BMW X5 M und X6 M: Leistungsexzess an der Spitze

6. Extreme E: Der nächste Schritt im elektrischen Motorsport

7. Vorstellung Citroën Ami: Städtisches Spielmobil

8. Pininfarina: Umweltschutz ist nicht umsonst

9. Die besten Autos in Deutschland (3): Opel Corsa

10. Vorstellung Audi A3 Sportback: Hohle Wange unter starken Schultern



144.763 Foto- und Videodateien hat unser Server in der vergangenen Woche an unsere Abnehmer als Downloads ausgeliefert. Bei den Videos lag der Livestream zum neuen Porsche 911 vorn, bei den Fotos eines vom Ur-500 zusammen mit dem aktuellen Fiat 500. (ampnet/Sm)