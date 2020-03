Volkswagen stellt Green Finance Framework vor

Der Volkswagen Konzern stellte heute in Wolfsburg mit dem Green Finance Framework (GFF) ein Regelwerk für auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzinstrumente vor. Damit wird es Investoren möglich sein, gezielt in nachhaltige Projekte des Volkswagen Konzerns, wie E-Mobilität, zu investieren. Ein neues unternehmensinternes Gremium, das Green Finance Committee, wählt geeignete Projekte aus. Darüber hinaus wird ein Reporting für Transparenz bei der Mittelverwendung sorgen.

„Um einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität zu werden, sind erhebliche Investitionen erforderlich“ erklärt Frank Witter, Konzernvorstand Finanzen und IT, den Hintergrund des Green Finance Framework. Volkswagen verbinde damit das Unternehmensziel der CO2-Neutralität in 2050 mit der Finanzierungsstrategie. „Gleichzeitig können wir so unsere Investorenbasis diversifizieren beziehungsweise bieten bestehenden Investoren weitere Anlagealternativen an“, sagt Witter. (ampnet/Sm).