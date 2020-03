Porsche will auf rund 2000 Ladepunkte kommen

Porsche investiert in den Aufbau eines weltweiten Ladenetzwerks: Das „Porsche Destination Charging“-Programm umfasst aktuell bereits 1035 AC-Ladepunkte in rund 20 Ländern. Bis Ende diesen Jahres sollen rund 900 weitere Standorte hinzukommen. Die Stationen befinden sich an ausgewählten Hotels, Flughäfen, Museen, Shopping-Malls, Sportclubs und Yachthäfen. Fahrer eines Taycan oder Plug-in-Hybrid-Modells der Marke laden dort kostenfrei.

Das Programm wird in allen Märkten angeboten, in denen Plug-in-Hybrid-Modelle und vollelektrifizierte Fahrzeuge von Porsche verkauft werden. In Europa reicht das Angebot von Deutschland über Spanien und Italien bis hin zu den Benelux-Staaten und einigen osteuropäischen Märkten. Aber auch in anderen Ländern, beispielsweise in Brasilien, ist Porsche-Destination-Charging“ vertreten. Partner des Programms erhalten die Ladehardware von Porsche kostenlos. Als „Destination“ bewerben können sich sowohl Einzelunternehmen als auch Unternehmensgruppen (https://www.destination-charging.eu). (ampnet/jri)