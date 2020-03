In Köln wird der Boxer gezündet

In der Toyota Collection in Köln stehen am Samstag (10 – 14 Uhr) Rennboliden im Mittelpunkt. Für Motorsportfans steht unter anderem die CS-Cup-Variante des Toyota GT86 des Rennteams „TMG United“ bereit, dessen hochgezüchteter Boxer-Motor vor Ort gestartet und auf einem Parcours gefahren wird. Außerdem sind auch ein Corolla WRC von 1998, sowie der ein Jahr später eingesetzte GT-One TS020 in der Sammlung zu bestaunen.

Unter der Moderation der Toyota-Seriensiegerin und zweifachen Damen-Weltmeisterin Isolde Holderied werden die beiden 22-jährigen Nachwuchstalente Adrian Brusius (seit 2018 beim Team TMG United) und Finn Unteroberdörster (Meister VLN-Produktionswagen-Trophäe 2019 und Meister Klasse VT2 2019) von ihren Erfahrungen berichten. Zudem wird Gerd Dicks, viele Jahre in der Motorenentwicklung bei Toyota Motorsport tätig, vor Ort sein und von seinen Abenteuern mit Rallye-Weltmeister Björn Waldegaard der Safari-Rallye erzählen.



Kostenlose Experten-Führungen vermitteln alle Hintergrund-Infos zu den Highlights der Toyota Collection. (ampnet/deg)