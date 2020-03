Volkswagen bündelt Vertrieb, Marketing und Digitalsparte

Mit der Zusammenlegung des Fahrzeugvertriebs der Volkswagen AG und dem Service Deutschland der Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH bündelt die Marke Volkswagen Pkw die Einheiten zur vertrieblichen Marktbearbeitung in Deutschland in der neuen VW NSC GmbH. Ebenfalls in einer neuen Gesellschaft werden die Digitalisierungsaktivitäten für den Handel mit den ab 1. April geltenden in Kraft tretenden Händlerverträgen zusammengefasst.

Ziele sind die Verschlankung der Organisation der VW NSC GmbH bis Ende 2023 um 20 Prozent durch die Reduzierung der Regionalstandorte von sieben auf vier und das Heben von Synergien aus der Zusammenlegung von Vertrieb, Marketing und Service. Die heute sieben separaten Sales-Regionen der Volkswagen AG und Service-Regionen der VW VG mbH werden zukünftig an den vier Standorten Wedemark (Nord), Köln (West), Ludwigsfelde (Ost) und München (Süd) konzentriert. Der Stellenabbau findet sozialverträglich statt; betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben.



Nach Abspaltung des Servicegeschäftes und dessen Übergang in die VW NSC GmbH wird aus den bisherigen Einheiten Digitale Retail Systeme aus der VW VG mbH und der LDB Analytics Services GmbH die „Digital GmbH“ gegründet, die in Zukunft als markenübergreifender Dienstleister an den Standorten Wolfsburg und Berlin die gesamte Wertschöpfungskette von der Datenhaltung und -analyse über die Entwicklung sowie den Betrieb von Software-Produkten für den Handel abdeckt. Der erste Schritt hin zu den neuen Gesellschaften soll im September 2020 erfolgen. (ampnet/Sm)