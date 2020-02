Scania bietet den DC-07-Motor mit 6,7 Litern Hubraum nun auch für die L-Baureihe mit abgesenktem Fahrerhaus an. Er ist in den drei Leistungsstufen 220 PS, 250 PS und 280 PS erhältlich. Den 2017 eingeführten Reihensechszylinder gab es bisher nur für die P-Baureihe. Er liefert je nach Version ab 1050 Umdrehungen in der Minute ein Drehmoment von 1000 bis 1200 Newtonmetern. (ampnet/jri)