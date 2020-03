Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

270.882 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Dazu kommen 144 069 Videos und Fotos, die unser Server als Downloads an unsere Abnehmer auslieferte:

Das waren die Top Ten-Themen der Woche:



1. Vorstellung Volkswagen Caddy: Nummer Fünf lebt

2. Der eigene Fingerabdruck auf dem Porsche 911

3. Fahrvorstellung Audi e-Tron S: Quattro wird im Trio elektrisch

4. Autonomes Fahren: Verstörende Forschungsergebnisse

5. Fahrbericht BMW 730d x-Drive: Hightech-Jet mit Sparpotential

6. Kommentar: Das unvermeidliche Ende eines Australiers

7. Die besten Autos in Deutschland (2): Peugeot 208

8. Der Ford Kuga wird über 30 Prozent effizienter

9. Cupra elektrifiziert Tourenwagen und holt Teile aus dem Drucker

10. Vorstellung Cupra Leon: Die Sportmarke von Seat startet durch



144.069 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen als Downmoads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos lag eines über den Audi e-Tron S Sportback vorn, bei den Fotos eines der Präsentation des Volkswagen Caddy.



Unsere Seiten „Auto-Medienportal“ und „Car.Editors.Net“ hatten im Februar 204.000 Leser. (ampnet/Sm)