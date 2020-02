Land Rover Defender 90 startet bei 49.700 Euro

Nach dem langen Defender 110 kann bei Land Rover nun auch der kürzere dreitürige Defender 90 bestellt werden. Er kommt im Sommer auf den Markt. Die Preise beginnen bei 49.700 Euro, das sind 6000 Euro weniger als für den Fünftürer. Im Laufe des Jahres folgt dann noch die nutzfahrzeugorientierte Variante Commercial.

Der 4,32 Meter kurze Defender 90 wird mit den beiden 2,0-Liter-Turbodieseln D200 und D240 sowie den 2,0-Litern-Benzinern P300 und den 3,0-Liter-Mildhybrid P400 angeboten. Die Zahl steht jeweils für die Motorleistung in PS. Die Diesel liefern 430 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigen den Geländewagen in 10,2 Sekunden bzw. in neun Sekunden von null auf 100 km/h. Der Defender 90 P300 hat 400 Nm Drehmoment und erledigt den Standardsprint in acht Sekunden. Beim Reihensechszylinder P300 lauten die Werte 550 Nm und sechs Sekunden.



Sämtliche Triebwerke des Defender sind mit einer Acht-Gang-Automatik von ZF sowie einem zweistufigen Verteilergetriebe gekoppelt. (ampnet/jri)