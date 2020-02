Takao Ito verantwortet Zweiräder bei Honda

Takao Ito übernimmt als Geschäftsführer die Leitung von Hondas Motorradsparte. Zum April leitet er das Geschäftsfeld von Rudolf Harrer, der in die Europazentrale des Unternehmens wechselt. Ito berichtet direkt an Nozomu Yamashiro, den Präsidenten von Honda Deutschland. Takao Ito ist seit dem Jahr 2002 bei Honda tätig und startete seine Laufbahn im Motorradbereich des Unternehmens. In seiner bisherigen Funktion als Assistent der Geschäftsführung im Motorradbereich konnte er laut Unternehmensangaben umfassende Kenntnisse des deutschen Zweiradmarkts sammeln. (ampnet/deg)