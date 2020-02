Karateprofis legen Gegner bald auf die Toyota-Matte

Toyota wird Hauptsponsor und Namensgeber der neu aufgelegten Karate-Bundesliga, die am 8. März in Hamburg mit der Hinrunde startet. Die Kooperation umfasst Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen. Neben Bandenwerbung tragen auch die Matten, die Coaching-Boxen und die Rückennummern-Aufkleber den Schriftzug der japanischen Automobilmarke. Außerdem sind Präsentationsflächen und Werbespots geplant. Unabhängig von den Veranstaltungen tritt Toyota auch auf den digitalen Kanälen des DKV in Erscheinung. Dort sind unter anderem Gewinnspiele vereinbart. (ampnet/deg)