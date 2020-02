Renault nennt Preise für den Espace

Die Modellpflege des Renault Espace kommt zum Preis ab 42.250 Euro in der Basisausstattung Life auf den Markt. Die Preise für die Versionen Limited und Initiale Paris starten in Verbindung mit dem Turbobenziner TCe 225 EDC GPF bei 44.800 und 51.700 Euro. Der rundum modernisierte Espace ist ab sofort bestellbar.

Der Espace verfügt in der Einstiegsvariante Life über eine umfangreiche Serienausstattung. Diese bietet unter anderem die Einparkhilfe hinten, Voll-LED-Scheinwerfer und das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree. Neu in der Basisvariante enthalten ist das Renault Multi-Sense-System zur Personalisierung von Fahrerlebnis und Innenraumambiente. Im Zuge der Modellpflege neu hinzugekommen ist außerdem das vernetzte Infotainmentsystem Easy Link mit Navigation, bedienbar über einen 9,3 Zoll großen Touchscreen. Der Espace Life ist exklusiv mit dem Turbodieselaggregat Blue dCi 160 EDC (160 PS) motorisiert.



Die neue Ausbaustufe des "Full-Park-Assistenten" übernimmt neben der Lenkarbeit beim Ein- und Ausparken jetzt auch das Gasgeben und Bremsen. Sie ist in der Ausstattung Limited enthalten. Diese beinhaltet zusätzlich zur Basisausstattung Life beheizbare Vordersitze, Fernlichtassistent, Spurhalteassistent sowie Müdigkeits- und Querverkehrswarner. Für die Ausstattungsvariante sind drei Antriebsvarianten verfügbar: Der Turbobenziner TCe 225 EDC GPF (225 PS) ist ab 44.800 Euro erhältlich, der Einstiegsdiesel BLUE dCi 160 EDC (160 PS) ab 46.650 Euro und der Blue dCi 200 EDC (200 PS) ab 48.200 Euro.



Die Topausstattung Espace Initiale Paris verfügt zusätzlich zu Limited über ein adaptives Fahrwerk und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Hinzu kommen ein digitales Kombiinstrument im 10,2-Zoll-Format, ein Bose-Soundsystem und eine Ablage zum induktiven Laden von Smartphones. Eine dynamische Allradlenkung "4Control" erhöht die Fahrsicherheit und steigert die Lenkpräzision. Die Topausstattung Initiale Paris ist mit dem Turbobenziner TCe 225 EDC GPF ab 51.700 Euro verfügbar. In Kombination mit dem Dieselmotor Blue dCi 200 EDC startet der Preis bei 55.100 Euro. (ampnet/deg)