Renault Talisman wird autonomer

Der aktualisierte Renault Talisman wird jetzt mit neuen Ausstattungsdetails wie dem Autobahn- und Stauassistent und dem Online-Multimediasystem Easy Link sicherer und komfortabler. Der Talisman erhält außerdem LED Matrix-Vision-Scheinwerfer, die die Fahrbahn angepasst an die Verkehrssituation ausleuchten. Ab Juni 2020 sind die Coupé-Limousine der gehobenen Mittelklasse und der Kombi Grandtour erhältlich.

Der aktualisierte Renault Talisman gibt sich an der neu gestalteten Frontschürze sowie der den gesamten Kühlergrill überspannenden Chromleiste zu erkennen. Chrom-Details an den LED-Rückleuchten und dynamische Blinker verleihen dem Heck einen noch eigenständigeren Charakter.



Je nach Ausstattung verfügt der Talisman über die neuen LED Matrix-Vision-Scheinwerfer, bei denen der Fahrer permanent das Fernlicht einschalten kann, ohne damit andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Über die Frontkamera erkennt das Steuergerät entgegenkommende Fahrzeuge bereits aus 550 Metern Entfernung und vorausfahrenden Verkehr sowie Verkehrszeichen bis zu einer Distanz von 360 Metern. Die LED-Scheinwerfer steigern die Lichtausbeute um 50 Prozent. Die maximale Leuchtweite steigt von 175 auf 220 Meter.



Weitere Neuheiten sind das Online-Multimediasystem Easy Link und der Autobahn- und Stauassistent. Das Fahrerassistenzsystem kann das Fahrzeug auf Straßen mit Fahrbahnmarkierungen komplett übernehmen, beschleunigen, bremsen und selbstständig lenken und markiert damit eine wichtige Etappe auf dem Weg zum automatisierten Fahren. Ebenfalls neu: der Querverkehr-Warner fürs Rückwärtsausparken. Auch der erweiterte Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie der Spurhalte-Warner inklusive Spurhalte-Assistent ergänzen auf Wunsch die Ausstattung. Dazu kommen die Müdigkeitserkennung und der Toter-Winkel-Warner, jetzt mit Radarsensor,



Das onlinegestützte Easy Link erlaubt automatische Navigations- und Software-Updates „over the air”. Über den Touchscreen steuert der Fahrer auch das DAB-Radio sowie Multimedia-Inhalte und Freisprechanlage. Weitere Details sind die Smartphone-Ablage in der Mittelkonsole zum induktiven Laden sowie das Kombiinstrument in TFT-Technik mit 10,2-Zoll (26-Zentimeter)-Bildschirmdiagonale und integrierter 3-D-Navigationsanzeige, das individuell konfigurierbar ist (ab Ausstattung Intens). (ampnet/Sm)