VW verlost einen Trainingsbesuch von Joachim Löw

Zum Start in das EM-Jahr 2020 hat VW als Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine besondere Aktion für alle Amateurvereine in Deutschland ins Leben gerufen: die „Volkswagen Vereinsprämie“. Fußballklubs erhalten 300 Euro als Unterstützung und Förderung, wenn eines ihrer Vereinsmitglieder – oder Verwandte ersten Grades – einen Neu- oder Jahreswagen der Marke kauft, least oder finanziert.

Der Kunde muss seinem Händler lediglich einen Nachweis seiner Vereinsmitgliedschaft oder etwa der seines Kindes vorlegen – dann zahlt dieser die Prämie in Höhe von 300 Euro an den entsprechenden Verein. Unter allen Teilnehmern, die sich bis zum 30. Juni dieses Jahres die Prämie für ihren Verein sichern, wird darüber hinaus ein Trainingsbesuch von Bundestrainer Joachim Löw verlost. (ampnet/jri)