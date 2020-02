Porsche steigt bei Audio-Softwareunternehmen ein

Porsche hat sich an DSP Concepts beteiligt: In einer Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen aus dem Silicon Valley insgesamt 14,5 Millionen US-Dollar (13,4 Millionen Euro). Unter anderem ist auch BMW Teilhaber des Audio-Softwarespezialisten, der unter anderem das eigenständige Soundkonzept für den Elektrosportwagen Porsche Taycan entworfen hat.

DSP Concepts ist auf die Entwicklung von Software für die Audiosignal-Verarbeitung und Audio-Algorithmen spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine mit „Audio Weaver“ eine hardwareunabhängige Entwicklungsplattform, die eine hausinterne Entwicklung von Audio-Algorithmen ermöglicht. Derzeit wird sie in mehr als 40 Millionen Geräten in der Automobil- und Konsumgüterindustrie verwendet, unter anderem bei Porsche. Darüber hinaus hat DSP Concepts eine intelligente Software namens „TalkTo“ entwickelt, die selbst bei starken Umfeld-Geräuschen eine zuverlässige Sprachsteuerung ermöglicht.



Der Hauptsitz von DSP Concepts liegt in Santa Clara, Kalifornien. Außerdem hat das Unternehmen Niederlassungen in Boston, Stuttgart und Shanghai. Mit dem eingesammelten Kapital möchte DSP Concepts weltweit expandieren. Start dafür ist die Eröffnung eines neuen Büros in Taiwan in diesem Jahr. (ampnet/jri)