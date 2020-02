Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

244.365 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Von den Fotos und Videos entstanden 152.252 Downloads.

Das waren die Top Ten der Woche:



1. Interview mit Carsten Isensee: „Fantastischer Aufstieg aus dem Tal der Tränen“

2. Cupra: Leistungs-Explosion auf der Schneepiste

3. Mercedes-AMG in Miami zu Wasser und zu Lande

4. Die fünf besten Autos in Deutschland (1): Mazda 3

5. Fahrvorstellung Audi RS Q3: Das Power-Pärchen

6. Ratgeber: Folien dem Fachmann überlassen

7. 250.000 Super Space Cab – das wird gefeiert

8. Land Rover lässt Defender springen

9. Skoda tritt wieder in die Pedale

10. Fahrvorstellung Porsche 718 Cayman und Boxster GTS 4.0: Sportliches Duo



152.252 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition und das Boot Cigarette Racing 59’ Tirranna AMG Edition. Bei den Videos lag eines über das Hyundai Prophecy Concept EV vorn. (ampnet/Sm).