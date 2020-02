Deutschland führt Europa bei den Bahnhöfen an

Deutschlands Bahnhöfe sind laut einem internationalen Vergleich in Europa Spitzengruppe. In den Top Ten liegen mit Leipzig, München, Hamburg, Berlin und Frankfurt gleich fünf deutsche Bahnhöfe, so die internationale Verbraucherschutz-Organisation Consumer Choice Center (CCC).

Zu den Kriterien, die in der CCC-Studie bewertet wurden, gehören der barrierefreie Zugang, Aufzüge, die Sauberkeit, die Zahl der Geschäfte und Restaurants im Bahnhof, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Zahl der Fahrgäste oder die Summe der internationalen Verbindungen.



Die Deutsche Bahn (DB) modernisierte im Jahr 2019 rund 650 Bahnhöfe. Dazu investierten DB, Bund und Länder rund 1,3 Milliarden Euro in die Errichtung neuer Stationen, in den barrierefreien Ausbau und in die Modernisierung. (ampnet/deg)