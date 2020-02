Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

270.715 Textdateien wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Dazu kommen noch einmal 138.288 Foto- und Video-Downloads.

Das waren die Top Ten der Woche:



1. Opel setzt auf Unabhängigkeit und eigene Batteriezellenproduktion

2. Das Fahrrad fährt in die vernetzte Zukunft

3. Im Rückspiegel: Ein Transporter gibt seiner Klasse einen Namen

4. Nikola schickt einen Dachs auf die Baustelle

5. Daimler schnallt den Gürtel noch enger

6. Porsche Macan darf mindestens drei Jahre länger Benzin verbrennen

7. Fahrbericht Kia X-Ceed 1.6 T-GDI Spirit: Aus kompakt wird groß

8. Fahrvorstellung Jaguar F-Type: Raubkatze mit geschärftem Look

9. Das vernetzte Auto verändert das Fahren

10. Mit Ford verdeckt auf Streife



138.288 Foto- und Videodateien lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Video der Woche war eines vom Honda e. Das Foto der Woche zeigt einen Pannenhelfer des ADAC. (ampnet/Sm)