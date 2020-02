Volkswagen Dub Drive: Ein Stück Wörthersee im Mittleren Osten

Großer Volkswagen-Treff auf der arabischen Halbinsel: Über 1000 VW-Enthusiasten fanden sich in Abu Dhabi zum „Dub Drive“ ein und feierten ihre Autos so, wie man es in Europa vom kultigen GTI-Treffen am Wörthersee gewohnt ist. Statt See mit Alpenpanorama war die Rennstrecke Yas Marina, bekannt aus der Formel 1, die Kulisse des Autofestivals.

Wenngleich Klimazone und Vegetation sich auf der arabischen Halbinsel maßgeblich von Österreich unterscheiden, schlägt das Herz der Fahrer für ihr Automobil hier wie dort genauso stark. 400 VW, hauptsächlich Golf und Beetle, fuhren im Korso quer durch Abu Dhabi. Begleitet wurde die Kolonne von der örtlichen Polizei, die den Tross per Blaulicht durch die Urlaubsmetropole eskortierte. Die mehr als 1000 Teilnehmer kamen unter anderem aus Ägypten, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gefeiert wurde schließlich an der Rennstrecke des Yas Marina Circuit. Neben der Prämierung von besonders liebevoll aufbereiteten Fahrzeugen, standen Drifts und schnelle Rundenzeiten sowie Fahrherausforderungen und Ziehen des großen SUV VW Teramont im Mittelpunkt. Ausgezeichnet wurden das Auto des Jahres, der beste Klassiker und das beste R-Modell. Ausrichter der bereits vierten Auflage des jährlichen Treffens war Volkswagen Middle East.



Das „Dub“ in Dub Drive leitet sich aus dem englischen Wort für den Buchstaben „W“ ab: Double-U, umgangssprachlich kurz Dub. Ein VW wird daher von seinen internationalen Fans auch gerne liebevoll als „Dubbie“ bezeichnet. Vor Ort machte sich auch Jost Capito, Leiter von Volkswagen R, selbst ein Bild von der Begeisterungsfähigkeit der arabischen Dubbie-Fans. „Der Spirit hier reißt einen mit. Das Treffen wächst von Jahr zu Jahr“, berichtet Capito.



Besitzer des besten Autos war Fahad Aman. Sein getunter blauer Beetle überzeugte die Jury, und Aman darf sich auf eine Reise zum GTI-Treffen am Wörthersee in diesem Jahr freuen. Dort wird in diesem Jahr vom 20. bis 23. Mai in Reifnitz (Österreich) gefeiert. Es ist die bereits 39. Auflage der Kultveranstaltung. (ampnet/blb)