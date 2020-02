Neue Marketingleitung bei Banner Batterien

Thomas Hauzeneder (36) ist neuer Marketingleiter bei Banner Batterien übernommen. Vorgängerin Katrin Heuberger widmet sich nach der Geburt eines Kindes vorerst ihrer Familie.

Thomas Hauzeneder hat einen Magister und war zuletzt bei einem globalen Industrieunternehmen als Senior-Online-Marketingmanager tätig. Davor war er einige Jahre in der Unterhaltungselektronikbranche in verantwortlicher Position im Marketing tätig. Bereits 2006 hat sich Hauzeneder in seinem Studium in Salzburg auf den Schwerpunkt Internet im Zusammenspiel mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik spezialisiert. Die Hobbys des 36-Jährigen sind Sport, Reisen und Literatur. (ampnet/jri)