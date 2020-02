Opel exportiert nach Kolumbien und Ecuador

Opel baut sein Südamerika-Geschäft aus und wird ab Sommer Fahrzeuge nach Kolumbien und Ecuador exportieren. Dazu hat Opel Vereinbarungen mit den Importeuren SK Berge und Nexumcorp unterzeichnet, die exklusive Vertriebspartner der deutschen Marke für werden. Angeboten werden der Crossland X und Grandland X sowie die Transporter Combo Cargo und Vivaro. Der Corsa soll wenig später folgen.

Die Exportoffensive ist wichtiger Teil des Strategieplans „PACE“, der das Unternehmen zu nachhaltiger Profitabilität führen soll. Ziel ist es, bis Mitte des Jahrzehnts zehn Prozent des Verkäufe außerhalb des europäischen Kernmarktes zu realisieren. Dazu stärkt die Marke ihre Präsenz auf den Exportmärkten in Asien, Afrika und Südamerika, auf denen sie bereits vertreten ist. Zudem wird sie bis 2022 mehr als 20 neue Exportmärkte erschließen. So hat Opel gerade sein Comeback in Russland gefeiert. (ampnet/jri)