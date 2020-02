Kia sammelt wieder Fußballschuhe für Flüchtlingskinder

Nach dem Auftakt am Wochenende in Frankfurt steuert die „UEFA Europa League Trophy Tour Driven by Kia“ bis Mitte Mai sechs weitere europäische Städte an. Der koreanische Automobilhersteller ist offiziellet Partner der UEFA-Europa-League. Fußballfans haben bei der Trophy-Tour die Chance, die begehrte Trophäe aus nächster Nähe zu sehen und legendäre Fußballer hautnah zu erleben. Zugleich dient die Aktion einem guten Zweck.

Im vergangenen Jahr wurden auf der Tour 1052 Fußballschuhe gespendet, die in Kooperation mit der UEFA-Stiftung für Kinder ins jordanische Flüchtlingslager Zaatari gebracht und dort an junge syrische Flüchtlinge verteilt wurden. Unter dem Hashtag #PassThemOn werden die Besucher der Tour auch in diesem Jahr wieder ermuntert, Fußballschuhe zu spenden. Als Belohnung werden in einem Gewinnspiel Tickets für das Finale der Europa-League am 27. Mai im polnischen Gdansk verlost werden. Die Schuhe können auch bei ausgewählten Kia-Händlern in den teilnehmenden Ländern abgegeben werden. (ampnet/jri)