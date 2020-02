Sturmtief Sabine: Fernverkehr der Deutschen Bahn steht

Aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" fahren seit 18 Uhr bundesweit keine Fernzüge der Deutschen Bahn (DB) mehr. Auch der Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen steht. Das gab der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt. In weiteren Regionen Deutschlands komme es zu teils größeren Einschränkungen im Regionalverkehr. Mehrere Strecken seien gesperrt, oder verminderte Höchstgeschwindigkeiten führten zu längeren Fahrzeiten. Der Schwerpunkt der Einschränkungen liege derzeit im Nordwesten und Westen Deutschlands und könne sich auf andere Bundesländer ausweiten. (ampnet/deg)