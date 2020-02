Vier Wechsel bei den zulassungsstärksten Modellen

Der Berichtsmonat Januar 2020 brachte in insgesamt vier Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells hervor: Im Segment der Kleinwagen steht jetzt der VW Polo, in der Oberen Mittelklasse die Mercedes E-Klasse an erster Stelle. Das Segment der Oberklasse wird vom Audi A8, S8 und die SUVs vom Mercedes GLK, GLC angeführt. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Bei den Minis führte der Fiat 500, die Kompaktklasse wird vom VW Golf dominiert. Auch in der Mittelklasse kann Volkswagen mit dem Passat die Führung halten. Der meistverkaufte Geländewagen ist ironischerweise der VW Tiguan, der nicht in der SUV-Klasse geführt wird. Auch bei den Großraum-Vans und den Utilities können die Wolfsburger mit Touran und Caddy punkten. Die Kategorie Wohnmobile führt der Fiat Ducato an, bei den Sportwagen bleibt der Porsche 911 an der Spitze. (ampnet/deg)