Büse Nova hält warm oder kühl

Mit der Nova bringt Büse eine neue Motorradjacke für ein breites Temperaturspektrum auf den Markt. Bei kühler Witterung hält eine herausnehmbare und auch einzeln zu tragende Steppjacke warm. Im Sommer sorgen Belüftungsöffnungen an Brust und Arm sowie eine Rückenentlüftung für kühlende Frischluft.

Die Büse Nova verfügt über sieben Außentaschen (eine große am Rücken), von denen vier wasserdicht sind. Ärmel, Taille und Hüfte sind weitenverstellbar. Die atmunsaktive, regen- und winddichte Jacke aus Zwei-Lagen-Laminat verfügt über Protektoren an Schultern, Ellbogen und Rücken. Sie ist in Sxchwarz, Grau und Weiß erhältlich. Der Preis beträgt je nach Größe 399,95 Euro oder 419,95 Euro. Es gibt auch spezielle Damengrößen. (ampnet/jri)