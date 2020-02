Volvo steigert Umsatz und Absatz

Volvo hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als 705.000 Autos verkauft und den Umsatz damit um 8,5 Prozent auf 274,1 Milliarden Schwedische Kronen (26,0 Milliarden Euro) gegenüber 2018 gesteigert. Das Betriebsergebnis betrug 14,3 Milliarden SEK (1,36 Milliarden Euro), was einer Steigerung von 0,8 Prozent entspricht. Der Cashflow hat sich auf 11,6 Milliarden SEK (1,1 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt.

In Deutschland verkaufte der schwedische Automobilhersteller zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 53.000 Autos (plus 17,5 Prozent), während in Großbritannien das beste Verkaufsergebnis seit 1990 erzielt wurde. Weitere Allzeithochs verzeichnete die Marke in Australien, Belgien, Brasilien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Korea, Polen und Portugal.



In China lieferte Volvo im vergangenen Jahr insgesamt 154.961 Autos (+18,7 %) aus. Das ist der höchste jemals in einem Einzelmarkt erzielte Absatz der Marke. In den USA hat das Unternehmen 108.234 Fahrzeuge (+10,1 %) verkauft. Zum ersten Mal seit 2007 konnte Volvo damit dort wieder die Schwelle von 100.000 Einheiten übertreffen. (ampnet/jri)