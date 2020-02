Conark Shah leitet das Europageschäft von Cadillac

Conark Shah (41) ist neuer Managing Director von Cadillac Europe. Er folgt auf Felix Weller, der vor kurzem die Position des Vice President of Cadillac bei General Motors in China übernommen hat.

Conark Shah war zuletzt Director Operations, Strategic Markets, Alliances and Distributors, GM International Operations. Der Inder arbeitet seit 2004 bei General Motors und war in Indien, China, Europa und den USA in regionalen und lokalen Vertriebs- und Marketingfunktionen tätig, unter anderem auch als Chevrolet Global Brand Strategy Manager. In seiner neuen Funktion übernimmt Shah die Leitung des operativen Europageschäfts für Cadillac und Chevrolet Performance Cars in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Händlernetzwerk und Customer Experience sowie das Vorantreiben von europaweiten Strategien für Premiumprodukte und -services. Er berichtet an Andy Dunstan, President and Managing Director Strategic Markets, Alliances & Distributors, GM International Operations (GMIO). (ampnet/jri)