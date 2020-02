Van Randenborgh leitet Media Relations beim ADAC

Katrin van Randenborgh (49) hat die Leitung des Bereichs Media Relations beim ADAC übernommen. Sie ist seit Dezember 2018 bereits Unternehmenssprecherin und soll in der neuen Position die unternehmensstrategische und politische Positionierung des ADAC ebenso wie die klassische Pressearbeit verantworten.

Die Journalistin van Randenborgh arbeitete vor ihrem Wechsel zum Autombilclub als Leiterin der Pressestelle und Pressesprecherin im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Bis 2013 berichtete Katrin van Randenborgh als Politikredakteurin beim Nachrichtenmagazin „Focus“ in München über landes- und bundespolitische Ereignisse und Entscheidungen.



In ihrer neuen Funktion berichtet Katrin van Randenborgh direkt an den Kommunikationschef und Chefredakteur der „ADAC-Motorwelt“ Martin Kunz im Geschäftsbereich VKM (Vertrieb, Kommunikation, Motorsport) des geschäftsführenden Vorstandes Lars Soutschka. (ampnet/jri)