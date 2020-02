Harley-Davidson feiert 2500-mal die Fat Boy

Harley-Davidson feiert mit einem Sondermodell 30 Jahre Fat Boy. Von der „30th Anniversary“ in Vivid Black mit bronzefarbenen Akzenten und schwarz beschichtetem 114er-Motor werden 2500 Stück gebaut. Jede Maschine trägt eine nummerierte Plakette auf der Tankkonsole. Das Modell aus der Softail-Reihe hat ein neu geformtes LED-Scheinwerfergehäuse, während die Leichtmetallvollscheibenräder eine Reminiszenz an die erste Fat Boy von 1990 sind, die ein Jahr später auch bei der Verfolgungsjagd in „Terminator 2“ eine Rolle spielte.

Ein 160er-Reifen an der Front und ein 240er am Heck unterstreichen den Factory-Custom-Look der Fat Boy 30th Anniversary. Der 1,87-Liter-V2 liefert wie gewohnt 94 PS (69 kW) und 155 Newtonmeter Drehmoment. Damit ist die Fat Boy bis zu 190 km/h schnell. Den Modellnamen erhielt diese Harley aufgrund ihrer massiven Erscheinung. Lieferbar ist das Editionsmodell voraussichtlich ab April zum Preis von 25.495 Euro (Österreich: 30.495 Euro). (ampnet/jri)