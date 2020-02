Die Fat Boy bewegt auch aus Lego ihre Kolben

1023 Teile machen es möglich: Die Harley-Davidson Fat Boy von Lego bewegt ihre Kolben, wenn das Hinterrad bewegt wird. Auch das Schaltpedal und der Bremshebel lassen sich an dem jünsgten Creator-Expert-Modell bewegen. Der seitenständr lässt sich einklappen. Das 33 Zentimeter lange und 20 Zentimeter hohe Modell enstand in direkter Zusammenarbeit mit Harley-Davidson und sorgt so für ein hohes Maß an Originaltreue. Auch die Farbgebung ist authentisch. Lego empfiehlt für die 89,99 Euro teure Nachbildung die Altergsrupe von 16 Jahren an aufwärts. (ampnet/jri)