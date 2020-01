Mit dem Taycan wächst Porsches Exklusive-Manufaktur

Zum Start des Taycan hat die Porsche-Exclusive-Manufaktur in Zuffenhausen ihre Kapazitäten ausgebaut: Die Manufakturfläche wurde um ein Drittel auf 2000 Quadratmeter vergrößert und erhielt vier neue Hebebühnen-Arbeitsplätze. Die Lagerfläche wurde um 150 Quadratmeter erweitert und die Fahrzeuglogistik durch eine direkte Anbindung an die Fertigfahrzeugverladung optimiert. Außerdem ist das Team um weitere Experten aus dem Bereich der Fahrzeugveredelung gewachsen.

Zu den rund 90 Exclusive-Optionen, die die werkseigene Manufaktur anbietet, zählt das Sport-Design-Paket in drei Varianten und ein 21 Zoll großes Exclusive-Design-Rad mit Aeroblades aus Carbon sowie LED-Matrix-Hauptscheinwerfer mit gletschereisblauen Elementen. Die drei Sport-Design-Pakets unterscheiden sich durch die Einleger im Bugunterteil, in den Schwellerverkleidungen und in den seitlichen Finnen des Diffusors. Sie sind – je nach Paket – in der Exterieur-Farbe oder Schwarz (Hochglanz) lackiert oder aus Carbon gefertigt.



Das Interieur-Paket Carbon ist vom Motorsport inspiriert: Große Flächen in den vorderen und hinteren Türen sowie Dekorelemente an den Seiten der Mittelkonsole sind hier in Carbon matt ausgeführt. Besondere Kontraste im Innenraum erlaubt auch das Akzent-Paket, bei dem die Leisten in den Türen vorne und hinten in Exterieurfarbe lackiert sind. Den sportlichen Charakter des Taycan unterstreichen farbige Sicherheitsgurte, die in Graphitblau, Trüffelbraun, Kalkbeige, Kreide, Brombeer, Merantibraun, Atacamabeige, Schiefergrau und Bordeauxrot erhältlich sind. (ampnet/jri)