Toyota GR Yaris kommt zum Public Opening

Mit einem Überraschungsgast wartet das monatliche „Public Opening“ der Toyota Collection in Köln auf. Der Prototyp des GR Yaris wird am Sonnabend, 1. Februar 2020, zu sehen sein. Der Drei-Zylinder-Turbomotor des Rallyeautos liefert über 250 PS. In der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Deutschlandzentrale (Toyota Allee 2) selbst findet ein Technik-Tag rund um alternative Antriebe statt. Die Toyota Collection ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (ampnet/jri)