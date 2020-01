Lexus-Design-Award: Die Finalisten stehen fest

Die sechs Finalisten für den Lexus-Design-Award 2020 stehen fest. Die jungen Nachwuchsdesigner kommen aus den USA, China, Europa, Pakistan und Kenia und erhalten nun die Gelegenheit, aus ihren Entwürfen Prototypen zu entwickeln. Dazu werden sie im weiteren Verlauf des Wettbewerbs von Designexperten unterstützt und mit jeweils rund 25.000 Euro gefördert.

„Scales“ von Sutherlin Santo (USA) ist ein modulares Kohlenstoff-Luftfiltersystem, zusammengesetzt aus Biopolymer-Modulen, die per 3-D-Druck entstanden sind. „Feltscape“ von Théophile Peju & Salvatore Cicero (Frankreich, Italien/in Großbritannien ansässig) ist eine atmende Filzwolke, die mit Mensch und Raum in Verbindung tritt und das Wohlbefinden steigert. „Flash Pak“ von Yaokun Wu (China/in den USA ansässig) ist ein intelligenter Überlebensapparat, der junge Schüler/Studenten bei Sturzfluten schützt und ihnen dabei hilft, zusammen zu bleiben. „Lick“ von Irina Samoilova (Russland) ist ein tragbarer Körperreiniger, dessen spezielle Oberfläche der Zunge einer Katze ähnelt. Hinter „Open Source Communities“ von BellTower (Kenia) steckt ein Projekt, das die Zukunft intelligenter nachhaltiger Gemeinschaften in Entwicklungsländern mit Hilfe von Open-Source-Haushaltsplänen untersucht. „Pursewit“ von Aqsa Ajmal (Pakistan) ist eine leicht zu bedienende Nähmaschine, die Sehbehinderten ein eigenes Einkommen ermöglicht.



In diesem Monat trafen sich die sechs Nachwuchsdesigner in New York mit vier Mentoren zu einem Workshop. Das Finale findet im April auf der Milan-Design-Week statt, wo die Finalisten ihre fertiggestellten Prototypen der Öffentlichkeit präsentieren und die Juroren den Gewinnerbeitrag küren. (ampnet/jri)