Volkswagen schwört über 17.500 Händler auf die neue Linie ein

Nach über eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit beginnt bei Volkswagen in Wolfsburg der Händlerkongress „Brand Experience New Volkswagen“. Noch bis zum 18. März 2020 werden insgesamt mehr als 17.500 Vertriebspartner aus über 50 Ländern in die Stadt kommen, um den Golf 8, den ID 3 und das neue Markendesign kennenzulernen. Dabei sitzen die Händler nicht nur im großen Plenum zusammens, sondern beuchen viele Workshops besuchen. In kleinen Gruppen haben sie die Möglichkeit zur Interaktion, können Rückfragen stellen und untereinander diskutieren. Unterteilt in Gruppen zu 50 bis 100 Personen werden täglich etwa 400 Teilnehmer insgesamt elf Themenstudios durchlaufen, um alle die neuen Modelle kennenzulernen und auszuprobieren. Insgesamt werden 200 Fahrzeuge im Einsatz sein.

Im „ID. Experience Studio“ geht es zum Beispiel um Themen wie Alltagstauglichkeit des ID.3, Reichweiten, Betriebskosten sowie staatliche Förderungen. Wie überall liegt der besondere Fokus auf der Erlebbarkeit: Beschleunigung und Laden können Gäste hier testen. Neben der elektrischen ID-Fahrzeugfamilie steht vor allem die digitale Vernetzung mit We Connect und der Bereich Infotainment im Vordergrund. Hierbei können Händler das Cockpit mit seinen digitalen Instrumenten sowie Personalisierbarkeit und Sprachbedienung testen. Die Inhalte werden in 22 Sprachen übersetzt.



Im „Technology & Future Studio“ erhalten die teilnehmer unter anderem Informationen zu den Aggregaten, Möglichkeiten zur Farb- und Felgenkonfiguration, den intelligenten digitalen Fahrerassistenzsystemen sowie dem Lichtkonzept des ID. Zum programm gehört auch die Probefahrt mit dem Golf 8. (ampnet/jri)