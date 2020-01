Harald Koch leitet das Gewerbekundengeschäft bei FCA

Harald Koch (52) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Directors Fleet & Business Sales bei der Fiat Chrysler Automobiles Germany. Er folgt auf Daniel Schnell, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Harald Koch verfügt über langjährige Erfahrung innerhalb der Vertriebsorganisation und bekleidete in der Vergangenheit unterschiedliche Positionen in Deutschland sowie im europäischen Ausland. Er war zuletzt als Sales Administration Manager innerhalb der deutschen Direktion Fiat/Abarth tätig. Dort bekleidete er unter anderem die Rolle des Brand Country Managers Abarth und war als Regionalleiter zuständig für die Vertriebsaktivitäten der Marken Alfa Romeo, Jeep und Lancia. Als Brand Development & Optimization Manager Alfa Romeo betreute er die europäischen Märkte Großbritannien, Österreich, Schweiz, Deutschland und Benelux. Harald Koch brichtet an Vorstandsvorsitzende Maria Grazia Davino. (ampnet/jri)