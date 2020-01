Matthias Rabe wird CTO von Volkswagen

Dr. Matthias Rabe (57), Leiter TE-Operations bei Volkswagen Pkw, übernimmt mit Wirkung zum 1. Februar 2020 erweiterte Aufgaben in der Technischen Entwicklung (TE). Als Chief Technology Officer (CTO) wird er unter Leitung von Entwicklungsvorstand Dr. Frank Welsch die Fachbereiche steuern und die Transformation verantworten. Rabe übernimmt diesen Teil der Aufgaben von Welsch, der in Personalunion die Technische Entwicklung im Pkw-Bereich und den Konzernbereich Forschung und Entwicklung als CTO der Volkswagen AG leitet. Welsch wird sich bei der Marke auf Design, Konzepte und Strategie der TE konzentrieren.

Matthias Rabe ist promovierter Maschinenbau-Ingenieur und bringt langjährige Erfahrung in verschiedenen Leitungsfunktionen im Konzern mit, zunächst als Leiter der Fahrwerk- und Elektrik-Entwicklung in Shanghai, bevor er die Leitung der Konzernforschung und danach der Aufbau-Entwicklung von Volkswagen Pkw übernahm. Anschließend war er Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Seat in Martorell, bevor er im März 2019 als Leiter TE-Operations nach Wolfsburg zurückkehrte. (ampnet/jri)