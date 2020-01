Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

184.354 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal" abgerufen oder heruntergeladen – das eher unterdurchschnittliche Ergebnis einer ruhigen Woche. Bei den Fotos sieht es ähnlich aus: 155.632 Downloads.

Die Top Ten bei den Texten:



1. Tesla in Grünheide: Den Tag nicht vor dem Abend loben

2. Kommentar: Fahrende Verräter

3. Fahrbericht Range Rover Evoque D 180 AWD: Automatisch den Berg hinauf

4. Ford-Werk in Saarlouis bereitet 50-Jahr-Feier vor

5. Nun bekommt auch Opel seinen Camper

6. Lexus wird elektrisch

7. Chevrolet Tahoe und Suburban: Zurück zu den alten Werten

8. Fahrbericht Citroen C5 Aircross: Der Wunsch nach Abgrenzung

9. Lada Vesta SW wird 2000 Euro günstiger

10. Fahrvorstellung Opel Grandland X Hybrid4: Start in die elektrische Zukunft



155.632 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos fand eines der Seat-Produktion im spanischen Martorell am meisten Abnehmer, bei den Fotos eines vom Innenraum der Mercedes-Benz Vision AVTR. (ampnet/Sm)