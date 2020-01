Renault erhöht Elektrobonus

Ab sofort erhalten Käufer eines neuen Renault Elektromodells einen auf 6000 Euro erhöhten Renault-Elektrobonus. Er setzt sich zusammen aus dem aktuell gültigen Umweltbonus des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Höhe von 2000 Euro und der auf jetzt 4000 Euro erhöhten Renault-Förderung. Die Erhöhung der Renault Förderung gilt so lange, bis die erhöhte Bafa-Prämie in Kraft tritt.

Der neue Renault Zoe ist inklusive 6000 Euro Elektrobonus ab 15.330 Euro (brutto) erhältlich. Für den Elektrolieferwagen Kangoo ZE sinkt durch die 6000-Euro-Prämie der Einstiegspreis auf netto 14.820 Euro. Unter Berücksichtigung der Prämie startet der Master ZE bei 53.900 Euro netto. (ampnet/deg)