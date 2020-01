Kia sponsert E-Sport-Liga

Kia sponsert in diesem Jahr erneut die europäische E-Sport-Liga „League of Legens European Championship“ (LEC). Als Hauptpartner präsentieren die Koreaner in diesem Jahr die Auszeichnungen „All-Pro Team Award“ und „Kia Split MVP Award“ in der Frühjahrs- und Sommersaison.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit haben Kia und der LEC-Veranstalter Riot Games ein Musikvideo produziert, in dem sechs Moderatorinnen und Moderatoren der Videospiel-Wettbewerbe – als Band „LECtronic“ auftreten und dabei auch im rein elektrisch angetriebenen Crossover Kia e-Niro unterwegs sind.



„League of Legends“, 2009 vom Computerspielentwickler Riot Games auf den Markt gebracht, ist mit monatlich mehr als 100 Millionen Spielern und einem Vielfachen an Zuschauern heute das weltweit beliebteste E-Sport-Game. Das LEC-Publikum wuchs 2019 gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf über 61 Millionen Zuschauer rund um den Globus. (ampnet/deg)