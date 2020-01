F.B Mondial 300i im Sportdress

Nach der 125er bringt F.B Mondial nun auch die HPS 300i als vollverkleidete Sport Classic auf den Markt. Mit der Maschine und einem kleinen Schriftzug an der Seite wird an den ersten WM-Sieg der Marke durch Nello Pagani vor 62 Jahren erinnert. Die Sport Classic 300i unterscheidet sich vor allem durch den Stummellenker, die Sitzbankabdeckung und die Verkleidung von der HPS. Der Einzylinder leistet nach wie vor 23 PS (17 kW) und ist in Wahrheit kein 300-Kubik-Motor, sondern gehört in die Viertel-Liter-Klasse.

Die F.B Mondial wird vorerst ausschließlich in der Lackierung Red/Gun Barrel Grey angeboten und kostet 4690 Euro. Gebaut wird sie in Chian, der Motor stammt von Piaggio. (ampnet/jri)