Die Honda-Bank Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main weitet ihr Geschäftsfeld aus. Künftig werden auch die Märkte Norwegen, Dänemark und Portugal bedient. Dazu wurden entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit den Finanzierungspartnern unterzeichnet. Die deutsche Bank des Auto-Motorradherstellers bietet ihre Finanzdienstleistungen bereits auch in Polen, der Tschechischen Republik, Slowakei, Österreich und Ungarn an. (ampnet/jri)