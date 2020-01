Die Deutsche Bahn will Solarstrom direkt einspeisen

Die Deutsche Bahn will künftig Ökostrom direkt in ihr Stromnetz einspeisen. Gemeinsam mit dem Hamburger Photovoltaik-Projektentwickler Enerparc soll eine Solaranlage im schleswig-holsteinischen Wasbek errichtet werden. Geplant ist eine Fläche, die rund 70 Fußballfelder groß ist. Module mit einer Leistung von 42 Megawatt-Peak (MWp) sollen jährlich etwa 38 Gigawattstunden (GWh) Energie erzeugen.Sie wird dann über das DB-Umrichterwerk Neumünster in das Bahnstromnetz eingespeist. (ampnet/jri)