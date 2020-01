Bei Opel kam der Chef zum Angrillen

Am verganenen Samstag luden die Opel-Partner deutschlandweit zum „Angrillen bei Opel“. Im Vordergrund der Veranstaltung in verschiedenen Autohäusern stand der Grandland X Plug-in-Hybrid. Als Allradvariante Grandland X Hybrid4 wurde er neben dem neuen Corsa in den Autohäusern vor Kunden präsentiert und zu Probefahrten angeboten. Als Stargast mischte sich Opel-Chef Michael Lohscheller in drei Autohäusern unters Publikum.

Michael Lohscheller besuchte die neue Niederlassung in Köln sowie Autohäuser in St. Augustin und Neuss. Opel-Marketing- und Vertriebschef Xavier Duchemin sowie Kommunikationschef Harald Hamprecht waren ebenfalls am Angrillen-Samstag bei den Vertragshändlern im Lande unterwegs.



Wer sich am Samstag einen sofort verfügbaren neuen Corsa, neuen Astra, Crossland X oder Grandland X zulegen wollte, erhielt zum Neuwagen drei Jahre Garantie, drei Inspektionen und drei Jahre europaweitem Mobilservice. (ampnet/deg)